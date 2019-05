Enti locali: Regione sostiene scuola estiva per amministratori

Udine, 2 mag - Si svolgerà dall'1 al 6 settembre a Paluzza, nella struttura regionale del Cesfam, la terza edizione della "scuola" per sindaci, assessori e consiglieri comunali che quest'anno sarà dedicata al tema "Strategie di sviluppo locale e progetti europei".La Regione, presente all'illustrazione del programma con l'assessore alle Autonomie locali, sostiene con convinzione l'esperienza formativa rivolta agli amministratori perché risponde all'esigenza di rafforzare l'autonomia dei Comuni ma anche a quella, molto sentita, di fare rete per riuscire meglio nell'intento comune di accedere a finanziamenti europei.Del resto, la Summer School - hanno spiegato i promotori - è un corso intensivo di formazione residenziale volto non solo a trasmettere conoscenze, ma anche a facilitare uno scambio di esperienze sulle politiche di sviluppo di area vasta.Il progetto nasce per volontà di Anci Fvg (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Aiccre (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa), che si avvalgono della collaborazione di Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e di Informest (Agenzia per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica Internazionale), e si rivolge agli amministratori comunali del Friuli Venezia Giulia ma è aperto anche alla partecipazione di amministratori degli enti locali provenienti dal Veneto e dalla Provincia Autonoma di Trento. I posti disponibili sono 26 e si può fare domanda tramite bando pubblico, scaricabile dal sito Aiccre e Anci Fvg, entro l'8 luglio.L'individuazione dei programmi comunitari coerenti con gli obiettivi di sviluppo locale e macro-progettazione su bandi a finanziamento europeo secondo l'amministrazione regionale è un processo che deve essere affrontato come una sfida e in una sana competizione tra regioni: è indubbia in questo settore la capacità di Regioni come Veneto e Emilia Romagna, ma il Friuli Venezia Giulia, che deve aspirare a essere ancora più incisivo, non ha da temere dall'imminente realizzazione di un'autonomia differenziata. A tal fine, ha ricordato l'assessore, è previsto un tavolo per presidiare che il livello di competenze assegnate alle Regioni speciali sia sempre più alto che quello delle Regioni ordinarie. ARC/EP/ppd