Enti locali: Roberti, 100mila euro a Tarvisio per danni da vento

Udine, 7 nov - "Sono 100mila euro le risorse che la Giunta ha deciso di stanziare al Comune di Tarvisio in base al regolamento del Fondo per il concorso agli oneri dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile".Lo ha affermato l'assessore alle Autonomie Locali del Fvg, Pierpaolo Roberti, ricordando come la normativa regionale autorizza la Regione a stanziare un fondo per il concorso agli oneri dei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, non finanziabili con le normali risorse di bilancio, avvenuti nell'anno di stanziamento o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente."Verificata quindi la sussistenza dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al fondo si è provveduto a dare il via libera allo stanziamento - ha precisato Roberti-. La Giunta ha accolto quindi l'istanza del Comune per ottenere i finanziamenti volti a riparare le coperture e ripristinare l'impermeabilizzazione del 'capannone 3' del complesso di edifici ex Weissenfels a Fusine e della 'laveria' del complesso ex miniera a Cave del Predil danneggiati da un eccezionale fenomeno ventoso che rientra nelle fattispecie previste dal regolamento".