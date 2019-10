Enti locali: Roberti, 30mila euro per ripristino immobile a Valvasone

"Vicini a Comuni anche con piccoli ma tempestivi atti concreti"Udine, 25 ott - "Anche con piccoli ma tempestivi investimenti la Regione dimostra di essere concretamente vicina ai centri meno densamente abitati del Friuli Venezia Giulia".Lo ha affermato oggi a Udine l'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale della delibera che assegna 29.861,94 euro al Comune di Valvasone Arzene (Pordenone) per mettere in sicurezza un immobile comunale interessato, lo scorso 6 giugno, da un improvviso crollo del soffitto in diverse parti.L'importo, stanziato attraverso il Fondo per il concorso agli oneri dei Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, servirà per una serie di interventi di ripristino strutturali e di finitura inerenti il solaio di copertura dell'immobile che si trova in via Molinuzzo. ARC/RT/fc