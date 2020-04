Enti locali: Roberti, 40 mila euro per ripristino porto sullo Stella

Trieste, 30 apr - La Regione ha assegnato oltre 40 mila euro al Comune di Palazzolo dello Stella per il ripristino del porto nautico-turistico gravemente danneggiato dai fenomeni alluvionali del novembre 2019.Lo ha deciso la Giunta regionale che, su proposta dell'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, ha deliberato il finanziamento traendo le risorse dal Fondo riservato ai Comuni per emergenze derivanti da accadimenti di natura straordinaria e imprevedibile, così come dispongono le norme della legge regionale 18/2015 e del relativo regolamento."L'obiettivo - ha spiegato Roberti - è restituire alla comunità un porto pienamente fruibile dopo l'ondata di piena dello Stella che lo ha seriamente compromesso nel novembre dello scorso anno. Il piano di ripristino prevede la riedificazione di alcune strutture tutt'ora inagibili quali briccole e impalcati e l'adeguamento dei pontili e degli ormeggi a servizio dei natanti, che saranno ripristinati nel rispetto degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente". ARC/CCA/pph