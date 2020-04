Enti locali: Roberti, al lavoro su emendamento per bilanci dei Comuni

Udine, 26 apr - "Il Friuli Venezia Giulia ha saputo affrontare nel migliore dei modi l'emergenza sanitaria, ma ora bisogna guardare avanti e pensare ad un'emergenza economica che non riguarderà solo il privato ma anche i bilanci degli enti pubblici e dei Comuni: per questo sono in fase di studio misure importanti per mettere in sicurezza imprese e Comuni agendo sulle leve dei tributi locali".Lo fa sapere l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, aggiungendo che "l'obiettivo in questi giorni è trovare la quadra con le categorie e arrivare ad un apposito emendamento al disegno di legge sulle autonomie locali che arriverà in Aula tra due settimane". ARC/EP