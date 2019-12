Enti locali: Roberti, commissariato Comune Ovaro

Trieste 4 dic - L'assessore alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, ha decretato il commissariamento del Comune di Ovaro (Udine).



Il provvedimento è stato adottato in seguito alle dimissioni dal proprio incarico del sindaco Mario Cattarinuss, e di 7 dei 12 consiglieri comunali eletti lo scorso maggio.



Il Consiglio comunale di Ovaro è quindi sospeso in attesa dello scioglimento che sarà disposto con decreto del governatore Massimiliano Fedriga entro 90 giorni.



L'incarico di commissario per la provvisoria amministrazione del Comune è stato affidato alla funzionaria regionale Silvia Zossi che, oltre ad aver prestato servizio alla direzione Autonomie locali ha già ricoperto tale ruolo nei Comuni di Manzano e Nimis (Udine).

