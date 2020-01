Enti locali: Roberti, ComPa favorirà formazione e cooperazione

Udine, 29 gen - "La Fondazione ComPa avrà un ruolo importante, soprattutto nell'ambito formativo, per i Comuni e gli enti del Friuli Venezia Giulia, quindi la presenza della Regione, tramite l'assessore alle Autonomie locali, all'interno del futuro consiglio di amministrazione è importante perché conferma che tale realtà non sarà un corpo separato ma, di fatto, sarà parte integrante del sistema delle autonomie locali".Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, durante la riunione del consiglio direttivo del Centro di competenza per la pubblica amministrazione (ComPa Fvg), realtà fondata dall'Anci Fvg per erogare servizi agli enti locali, che nei prossimi mesi verrà trasformata in fondazione. Lo scorso anno, attraverso la legge regionale 21/2019, la Regione ha, infatti, assegnato all'Anci Fvg la gestione dei servizi informativi di supporto organizzativo e operativo, al fine di favorire l'innovazione, assicurare livelli uniformi di formazione e favorire l'inserimento dei dipendenti neoassunti. Un incarico che Anci Fvg svolgerà proprio attraverso la nuova Fondazione ComPa, che vedrà la luce nei prossimi mesi, nel consiglio di amministrazione della quale è prevista la presenza dell'assessore delegato alle Autonomie locali in rappresentanza della Regione.Roberti ha spiegato che "è necessario che Regione ed enti locali facciano squadra, perché lavorare insieme è un vantaggio per tutti. L'efficienza dimostrata da ComPa viene vista come un esempio positivo dal resto d'Italia, quindi siamo orgogliosi che venga percepito allo stesso modo l'esempio della Regione Friuli Venezia Giulia, che sostiene economicamente i costi della formazione e dei servizi erogati da questa realtà ai Comuni medio-piccoli".La trasformazione di ComPa in fondazione le consentirà di diventare ente strumentale dell'Anci per le finalità istituzionali previste dalla normativa regionale, garantendo una governance solida e il riconoscimento come centro di competenza per tutto sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, supportando i processi di crescita dei territori, l'innovazione, la riforma e il miglioramento organizzativo della gestione e dei servizi degli enti locali.Tra le attività svolte da ComPa rientrano l'erogazione di servizi informativi e formativi, di supporto operativo e specialistico e di accompagnamento ai processi di sviluppo di area vasta: nel 2019 ha erogato 3.652 ore di docenza a 2.208 allievi, con il coinvolgimento di 249 enti e 191 Comuni, alle quali si sommano 12.377 ore di supporto operativo e 217 di consulenza. ARC/MA/pph