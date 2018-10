Enti locali: Roberti, crescita Fvg da sinergia Regione-Comuni

Trieste, 11 ott - "La sinergia tra Regione e Comune di Trieste e, più in generale, con tutte le amministrazioni locali, è un elemento fondamentale per la crescita della città e dell'intero Friuli Venezia Giulia. Attraverso il dialogo e la pianificazione è infatti possibile definire gli interventi prioritari, favorire lo sviluppo economico e migliorare i servizi ai cittadini".Questo il concetto espresso dall'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, intervenendo all'inaugurazione dello stand istituzionale del Comune di Trieste all'interno del villaggio Barcolana a cui hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, e numerosi assessori comunali.Riferendosi al motto scelto per lo stand, ovvero "il futuro è ora", Roberti ha spiegato che "mai come ora Trieste è stata il fulcro di tanti progetti, a partire dallo Euroscience open forum (Esof) che permetterà la realizzazione del nuovo centro congressi. Si tratta di una scommessa importante per la città, dato che quest'opera è strategica per favorire un turismo qualificato, capace di portare ricchezza sul territorio lungo tutto l'arco dell'anno e non solo nella bella stagione o in concomitanza con i grandi eventi".Roberti ha quindi precisato che "in quest'ottica il centro congressi sarà un elemento di tutto rispetto nel contesto del Porto Vecchio, che verrà completamente riqualificato grazie alla forte sinergia esistente tra Regione e Comune".L'assessore ha quindi rimarcato che "la Barcolana, data la sua rilevanza a livello nazionale e internazionale, è il palcoscenico più adatto per illustrare a tutti le grandi opportunità che si stanno profilando all'orizzonte. Con la rinascita della Via della Seta l'interesse cinese per il Porto di Trieste è cresciuto in modo esponenziale, aprendo enormi possibilità di sviluppo non soltanto per il capoluogo regionale e il Friuli Venezia Giulia ma per l'intera Mitteleuropa".Subito dopo l'inaugurazione dello stand del Comune, Roberti ha partecipato alla gara di solidarietà promossa da Estenergy a favore dell'Irccs Burlo Garofolo di Trieste. All'interno dello stand della multi-utility ha quindi gareggiato con l'assessore alla Comunicazione del Comune di Trieste, Serena Tonel, in una sfida a generare più energia elettrica avvolgendo un winch da vela, modalità prescelta per la raccolta di fondi necessari all'acquisto di un nuovo otomicroscopio per l'ospedale infantile (10mila euro). Un gioco benefico della durata di 30 secondi al quale, data la finalità benefica, l'assessore ha invitato a partecipare tutti i visitatori del villaggio Barcolana. ARC/MA/fc