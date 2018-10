Enti locali: Roberti, garantite lezioni alunni scuola Prepotto

Prepotto (Ud), 11 ott - "Un intervento che ha consentito la continuità dell'attività didattica dando risposte a 53 famiglie. E' una struttura che non serve solo il Comune di Prepotto ma anche il circondario: da Dolegna del Collio a Manzano, Moimacco, Cividale del Friuli, Povoletto, Corno di Rosazzo e Remanzacco".Lo ha detto, oggi, l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, all'inaugurazione della struttura che permetterà di ospitare, per l'intero anno scolastico, gli alunni della scuola primaria Dante Alighieri a Prepotto, oggetto di ristrutturazione.All'evento erano presenti anche il consigliere regionale Diego Bernardis e il sindaco di Prepotto, Mariaclara Forti, che, nell'esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto, ha sottolineato l'importanza per l'intera cittadinanza del sostegno regionale."Siamo intervenuti con un contributo straordinario di 60mila euro, in assestamento di bilancio, per il noleggio di una struttura che garantisse il regolare svolgimento delle attività scolastiche", ha SPIEGATO Roberti.Lo scorso marzo, a seguito dell'ordinanza, contingibile e urgente, era stata disposta la chiusura della scuola primaria Dante Alighieri di Prepotto per non aver superato la verifica di vulnerabilità sismica perché non rientrava nei criteri previsti dal regolamento e "se da un lato - ha spiegato Roberti - non era possibile concedere un contributo sulla linea di finanziamento riferita al fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, dall'altro era necessario garantire la continuità scolastica. Ecco, quindi, la necessità di presentare una norma per dare risposta al Comune. Oggi ho potuto verificare, attraverso la gioia di questi bambini, l'utilizzo effettivo del finanziamento e questo è motivo di grande soddisfazione". ARC/LP/fc