Enti locali: Roberti, nominati direttori negli Edr Fvg

Trieste, 17 lug - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, ha deliberato una serie di incarichi dirigenziali di vertice degli Enti di decentramento regionali (Edr)."Si tratta di un primo significativo rafforzamento di competenze e capacità giuridico-amministrative di cui dotiamo gli Enti di decentramento - ha detto l'assessore Roberti -, assicurando così maggiore autonomia al nuovo un assetto territoriale delineato dalla riforma. Un'operazione necessaria anche in considerazione del fatto che dalle precedenti Uti il sistema ha ereditato complessivamente un'unica figura dirigenziale"Nella riunione odierna, la Giunta regionale ha nominato Chiara Bertolini direttore del Servizio tecnico dell'Edr di Udine e Cinzia Cuscela direttore del Servizio affari generali dell'Edr di Pordenone.All'Edr di Trieste, l'incarico di direttore del Servizio affari generali è stato conferito a Fulvio Della Vedova mentre la direzione del Servizio tecnico è stata conferita a Silvio Pitacco.Presso l'Ente di decentramento regionale di Gorizia Chiara Carlot è stata nominata direttore del Servizio tecnico ed Edoardo Chicco direttore del Servizio affari generali.La Giunta ha inoltre disposto che gli attuali Commissari straordinari degli Edr, Augusto Viola per Udine e Pordenone e Paolo Viola per Trieste e Gorizia, rivestano anche il ruolo di responsabili della trasparenza, prevenzione e corruzione degli Enti medesimi per tutta la durata degli incarichi loro conferiti.Tutti gli incarichi avranno decorrenza dal 2 agosto fino al 1° agosto 2023, fatta eccezione per la direzione di Fulvio Della Vedova che si concluderà nel giugno 2023. ARC/CCA/ma