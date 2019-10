Enti locali: Roberti, ok definitivo a ddl sistema integrato finanza

Trieste, 11 ott - È stato approvato in via definitiva dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, lo schema del disegno di legge che recepisce i principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica, sulla base dell'accordo tra la Regione e il ministero dell'Economia e delle Finanze siglato lo scorso 25 febbraio.Il ddl aveva ottenuto lo scorso 7 ottobre il parere unanime favorevole del Consiglio delle autonomie locali. Nel provvedimento, che modifica la legge regionale 18/2015 in materia di finanza locale, si definisce il perimetro del sistema integrato, nel quale rientrano la Regione, gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni, e si esplicita il concorso con la Regione degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Alla Regione è assegnato il compito di definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche.Il ddl passa a questo punto all'attenzione del Consiglio regionale, a partire dell'esame in sede di commissione. ARC/PPH/fc