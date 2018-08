Enti locali: seduta Consiglio delle autonomie lunedì 27/8

Udine, 25 ago - Il Consiglio delle autonomie locali si riunirà lunedì 27 agosto, alle 16, nel palazzo della Regione di Udine.All'ordine del giorno il parere sulla delibera della Giunta in merito ai criteri per l'assegnazione, in sede di piano di liquidazione, dei beni immobili e delle partecipazioni della Provincia di Udine. ARC