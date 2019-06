Enti locali: Zilli, Tarcento esempio di Amministrazione virtuosa

Udine, 11 giu - "Il Comune di Tarcento è un esempio di amministrazione locale attenta e responsabile che, a metà mandato, si conferma come un modello virtuoso di gestione a vantaggio della comunità". Questo il commento dell'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, a seguito dell'incontro con la Giunta comunale di Tarcento, guidata dal sindaco Mauro Steccati, che ha da poco approvato, su proposta dell'assessore al Bilancio, Marco Falciglia, il rendiconto di gestione 2018, registrando un avanzo di esercizio di circa 850mila euro. "Si tratta di un risultato davvero notevole - ha aggiunto Zilli - che conferma il trend positivo avviato lo scorso anno e raggiunto senza ricorrere ad aumenti della pressione fiscale a carico della comunità. Una scelta politica che la Regione condivide con convinzione e fa propria dall'inizio di questa legislatura"."Siamo certi - ha concluso Zilli - che questi 850mila euro verranno utilizzati al più presto per importanti investimenti e progetti a vantaggio della comunità di Tarcento, anche grazie allo sblocco degli avanzi di bilancio che la Giunta Fedriga ha varato nel luglio scorso per tutti gli enti locali della Regione".L'assessore Falciglia ha poi ringraziato Zilli, sottolineando che per il Comune di Tarcento "è importante avere al proprio fianco la Regione con la piena condivisione di scelte e strategie, nella consapevolezza che per amministrare bene il territorio occorre fare sistema". ARC/CM/Red