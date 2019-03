Eusalp: Zannier, servono linee specifiche per tutela territori

Udine, 28 feb - "L'adeguatezza degli strumenti e la previsione, nella futura programmazione, di linee specifiche per i territori che sono soggetti a criticità cicliche sono elementi necessari per la salvaguardia e la gestione ottimale del territorio".



È uno dei messaggi che l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, ha portato oggi a Milano, all'evento di lancio della presidenza italiana di Eusalp 2019 (Eu Strategy for the Alpin region), l'organismo che riunisce le regioni dell'area alpina per l'iniziativa omonima e che, dopo la guida della Slovenia nel 2016, anno di avvio della strategia, della Baviera nel 2017 e del Tirolo nel 2018, quest'anno è attribuito all'Italia.



Per Zannier le strategie macroregionali, nate a livello europeo a partire dal 2009 come esperienza pilota complementare alle tradizionali politiche di sviluppo territoriale, "incarnano una nuova forma di cooperazione rafforzata intergovernativa volta a dare una risposta congiunta a sfide e opportunità di sviluppo che, per loro natura, travalicano i confini nazionali".



"Sono espressione di obiettivi comuni condivisi - ha affermato l'assessore Fvg - che si tradurranno in azione concrete tanto più si riuscirà, attraverso un giudizio qualificato, a esercitare un'influenza positiva per indirizzare azioni e scelte in grado di fornire risposte congiunte alle sfide che caratterizzano la macroarea".



"Le strategie macroregionali non dispongono di risorse finanziarie allocate ad hoc - ha aggiunto Zannier - ma questo è solo uno degli aspetti da considerare accanto al quale va posta una riflessione sulle regole: quelle generali e uniche a livello europeo non sempre si adattano alle diverse realtà che hanno, invece, esigenze specifiche".



"Nelle strategie di tutela e sostenibilità ambientale - ha concluso l'assessore - è primaria la salvaguardia del nostro patrimonio ambientale ma è altresì fondamentale la prevenzione che, spesso, non è contemplata all'interno della gestione forestale e questo ci obbliga, spesso, ad attuare azioni con strumenti non adeguati". ARC/LP/fc