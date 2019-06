Eventi: Bini, contaminazione tra musica e industria favorisce cultura

Udine, 27 giu - "La contaminazione tra musica e industria con l'inserimento di un concerto della Gustav Mahler Jugendorchester all'interno degli spazi Snaidero di Majano è un fattore che favorisce la trasmissione della cultura sul territorio". È un giudizio positivo quello che l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, ha dato dell'iniziativa che concretizza la collaborazione tra l'Orchestra giovanile europea fondata da Claudio Abbado, il Teatro Verdi di Pordenone, la Regione Friuli Venezia Giulia con PromoTurismo FVG, il Comune di Pordenone e l'azienda Snaidero di Majano.L'Orchestra, che seleziona e raggruppa i migliori giovani musicisti europei, sarà in residenza al Verdi per il terzo anno consecutivo a Pordenone e proporrà in regione quattro concerti, a metà agosto in due diverse località della regione, e due a suggello del summer tour ai primi di settembre al Teatro Verdi."La cultura ha bisogno di uscire dai muri all'interno dei quali troppo spesso siamo stati abituati a conoscerla" ha affermato Bini rivolgendo il plauso della Regione ad "un format nuovo che esalta anche la capacità di una storica azienda friulana di risollevarsi dalla crisi e di trasformare i propri spazi in un palcoscenico culturale di eccellenza". Bini ha inoltre evidenziato il fil rouge della meritocrazia quale elemento distintivo sia del mondo imprenditoriale che di questa orchestra, che si caratterizza per essere una fucina di professionisti per le migliori orchestre del mondo.Protagonista dei concerti sarà un "dream team" - come lo ha definito Alexander Meraviglia-Crivelli direttore generale della GMJO - composto da Herbert Blomstedt, virtuoso internazionale della direzione orchestrale, con i suoi 93 anni uno dei direttori più longevi di sempre, assieme a Christian Gerhaher il più accreditato baritono del repertorio tedesco a livello mondiale.Alla conferenza stampa di presentazione dei concerti hanno preso parte, tra gli altri, anche il presidente del Teatro Verdi di Pordenone Giovanni Lessio, l'assessore alla Cultura del Comune di Pordenone Pietro Tropeano, l'amministratore delegato di Snaidero Spa Massimo Mannelli e la sindaca di Majano, Raffaella Paladin. Informazioni e prevendita biglietti sul sito www.comunalegiuseppeverdi.it e alla biglietteria del Teatro Verdi di Pordenone (tel. 0434 247624). ARC/SSA/ppd