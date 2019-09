Eventi: Bini, Settembre latisanese giusto mix tra cucina e cultura

Udine, 6 set - Enogastronomia e tradizione, il tutto 'condito' dall'esperienza e passione messe in campo dalla Pro loco con il sostegno del Comune. Sono questi per l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, gli ingredienti di successo del Settembre latisanese, giunto quest'anno alla sua 26esima edizione, che quest'oggi vedrà presente anche l'esponete dell'esecutivo Fedriga alla cerimonia di inaugurazione della kermesse."Gli eventi dedicati alla cucina e ai sapori - spiega Bini - sono certamente quelli che richiamano il grande pubblico, contribuendo in questo modo a dare un sostegno alla Regione nelle varie operazioni di marketing per la promozione del territorio. Il Settembre latisanese non si sofferma solo sull'enogastronomia, poiché ad essa accosta cultura, musica e spettacolo in tre giorni ricchi di appuntamenti. Da questo mix nasce il successo dell'iniziativa, partendo dall'enogastronomia che è anche un elemento di cultura in grado di contraddistinguere le varie zone del nostro Paese".Bini evidenzia poi come alla base del successo di queste manifestazioni ci sia anche l'instancabile lavoro compiuto dai volontari della Pro loco, realtà quest'ultima di fondamentale importanza per molti degli eventi programmati in Friuli Venezia Giulia. "L'apporto delle Pro loco, e in questo caso quella di Latisana, è insostituibile e consente non solo di avere al fianco della Regione un 'braccio operativo', ma anche di poter fare conto su di loro quale soggetto trainante nella promozione turistica del territorio nell'intero Friuli Venezia Giulia". ARC/AL/red