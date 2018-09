Eventi: Bini-Zannier, Ein Prosit eccellenza per turismo e prodotti Fvg

Udine, 27 set - "Ein Prosit è il primo evento enogastronomico del Nordest ed è la manifestazione di eccellenza che non si limita a promuovere il tarvisiano, ma muove l'intero comparto turistico e della promozione agroalimentare del Friuli Venezia Giulia".È un commento all'unisono quello degli assessori regionali al Turismo, Sergio Emidio Bini, e alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, in occasione della presentazione della 20a edizione di Ein Prosit, in programma dal 18 al 21 ottobre a Malborghetto e Tarvisio.Il tema scelto quest'anno sono le contaminazioni, a dimostrare che la rassegna enogastronomica abbraccia un territorio in cui sapori, produzioni vitivinicole, elaborazioni gastronomiche sono frutto di un intreccio di tradizioni che rendono uniche l'offerta d'area.Proprio sull'unicità si è soffermato l'assessore Bini secondo cui "questa giunta regionale ha fatto una scelta chiara, mettendo un fermo alle promozioni a pioggia per esaltare la specializzazione. Ein Prosit è una delle ricchezze più importanti che gode di un palcoscenico naturalistico unico. Un'eccellenza di cui la Regione è orgogliosa e per questo deve ringraziare quanti lavorano alla realizzazione di eventi di questo livello, in primis il Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano".Sul fronte prettamente turistico Bini ha sottolineato che l'impegno della Regione si concentrerà sulla "carenza delle strutture ricettive, per numero e qualità, in una cornice in cui dobbiamo valorizzare le ricchezze che non ci possono essere copiate, ovvero storia, paesaggio, cultura, enogastronomia".L'assessore Zannier ha invece spostato il focus sul comparto agroalimentare confermando che "la produzione agricola e di trasformazione in Friuli Venezia Giulia è la leva per un turismo di qualità. Dobbiamo avere piena consapevolezza delle enormi potenzialità del settore e del fatto che sussistono in questa regione condizioni favorevoli per un forte sviluppo del comparto, con fattori fondamentali non paragonabili anche rispetto alle produzioni di territori contigui, che però hanno sempre dimostrato maggiore efficacia promozionale. Servono ottimismo e capacità innovativa per affermare meccanismi imprenditoriali sostenibili".Organizzata dal Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano e in collaborazione con la Regione FVG, PromoturismoFvg e l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Ersa), con il progetto AQUA, la ventesima edizione di Ein Prosit sarà una vera e propria vetrina, in particolare dell'eccellenza della produzione vinicola regionale, nazionale ed internazionale e proporrà un programma composto da oltre 100 appuntamenti tra la mostra assaggio, le degustazioni guidate, i laboratori dei sapori, le cene nelle case e nei ristoranti con grandi chef italiani e stranieri e gli incontri ravvicinati con 150 tra i più importanti produttori del panorama enogastronomico italiano e internazionale.Per l'evento sono attesi nel tarvisiano i nomi eccellenti di 27 chef e 29 stelle Michelin, molti dei quali alle vette mondiali della ristorazione. ARC/SSA/ep