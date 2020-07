Eventi: Gibelli, Ert garantisce ripartenza e qualità offerta culturale

Udine, 14 lug - "L'Ert ha colto l'invito della Regione ad osare per continuare a garantire un'offerta culturale di qualità. Dovevamo farlo per due ragioni: perché non possiamo lasciare in eredità un deserto culturale e perché teatro e musica costituiscono una parte importante della vita delle nostre comunità".Questo il commento dell'assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, alla presentazione del calendario degli eventi estivi a cura dell'Ente regionale teatrale (Ert) che si è svolta a Udine, alla presenza del presidente e del direttore, Sergio Cuzzi e Renato Manzoni."La Regione ha messo in campo tutte le misure necessarie affinchè le imprese culturali possano superare la crisi e per dare sostegno a chi offre opportunità alla nostra industria turistica" ha detto ancora Gibelli. L'assessore ha rivolto un plauso all'Ert per la capacità di avviare diverse collaborazioni con amministrazioni comunali e altre associazioni culturali nell'organizzazione del vasto palinsesto diffuso su tutta la regione.Una parte degli eventi sono proposti per recuperare gli spettacoli della stagione 2019-20 sospesi a causa dell'emergenza sanitaria. Agli abbonati saranno offerti nuovi eventi o il recupero di spettacoli non messi in scena a primavera nel circuito dei teatri gestiti dall'Ert, partendo dai cartelloni di Codroipo e San Vito al Tagliamento, per poi proseguire con gli altri comuni.L'Ert è coinvolto nella rassegna Vivi con noi Cultura l'Estate 2020 proposta da sette comuni del territorio collinare tra Buttrio a San Giovanni al Natisone, con 14 spettacoli rivolti ai ragazzi. Ai più piccoli è dedicato anche lo spettacolo in programma al bosco Romagno che vede l'Ert collaborare con il Cta di Gorizia.Dalla prosa alla musica, l'Ert porta il suo contributo anche alle rassegne Carniarmonie e UdineEstate, così come al festival San Vito Jazz 2020.Un appuntamento particolarmente atteso è la proiezione della pellicola datata 1919 'Genius. Il Leonardo ritrovato'. Il lungometraggio sarà proiettato a Sacile con l'accompagnamento delle musiche originali di Paolo Furlani, eseguite dal vivo dalla Zerorchestra, dall'Accademia Musicale Naonis e dall'Associazione per la Musica e la Danza antica a Venezia.Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid che caratterizzano il ritorno alla fruizione dal vivo degli spettacoli teatrali, musicali e di danza. L'intera proposta estiva e i recuperi autunnali sono disponibili nella sezione calendario del sito www.ertfvg.it."In un clima di grandi incertezze io nutro un'unica convinzione: proviamo a ricominciare e ce la faremo" ha affermato Gibelli, richiamando il pubblico al rispetto delle regole perché "un ritorno alla situazione di tre mesi fa sarebbe drammatico". ARC/SSA/ma