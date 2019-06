Eventi: Roberti, sport rafforza buoni rapporti transfrontalieri

Trieste, 29 giugno - I buoni rapporti a livello internazionale si creano anche con lo sport e questa manifestazione, che ha il merito di essere transfrontaliera coinvolgendo anche Slovenia e Croazia, ne è un ottimo esempio.Lo ha detto ieri a Muggia l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, alle premiazioni della 15.a edizione della Settimana internazionale dei 3 Golfi, la manifestazione multidisciplinare (regate veliche, canottaggio, gare di pescasportiva), ideata dal Circolo della vela di Muggia, che si è tenuta dall'8 al 16 giugno di quest'anno.L'assessore, sottolineando come la pratica della vela a Trieste sia di casa "basta vedere quante sedi di società ci sono sul lungomare", ha voluto mettere in evidenza "il lavoro encomiabile" svolto dal Circolo della Vela e dagli altri sodalizi, specialmente con i più giovani, dando loro l'opportunità di intraprendere una disciplina "che rappresenta la storia e la tradizione della nostra città".Roberti ha poi inteso ringraziare gli organizzatori per il loro impegno, ricordando come Trieste sia risultata essere nelle graduatorie nazionali la città più sportiva d'Italia."Dietro a questo primato - ha detto l'assessore -, da una parte c'è la presenza delle istituzioni locali negli anni sempre attente a sostenere le realtà del territorio, dall'altra l'impegno dei volontari che animano e di fatto realizzano le attività, seguendo ogni cosa: dai tesseramenti - ha concluso - fino alla organizzazione di eventi importanti come quello di oggi". ARC/GG/ppd