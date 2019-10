Eventi: Zilli, Festa Zucca Venzone conferma grande richiamo turistico

Venzone (Ud), 27 ott - "La Festa della Zucca rappresenta per l'intero Friuli Venezia Giulia un'occasione di attrattività rispetto a un territorio che ha molto da offrire, ne è una prova il fatto che Venzone è già inserito tra i borghi più belli d'Italia e si conferma gioiello di quest'area".



Lo ha affermato l'assessore regionale Barbara Zilli, intervenendo a Venzone (Udine) alla 27. edizione della Festa della Zucca, che ha richiamato nella località friulana decine di migliaia di visitatori: un risultato già definito da record, che, secondo Zilli, "deve motivare gli organizzatori a raccogliere la sfida di prolungare di un giorno la festa".



Ringraziando e complimentandosi con tutti coloro i quali hanno, a vario titolo, collaborato alla piena riuscita della manifestazione, Zilli ha evidenziato come tutti i visitatori abbiano potuto vivere "un tuffo nella storia, un esempio del modello Friuli da mostrare al mondo".



"Il clima goliardico e l'offerta enogastronomica - ha concluso l'assessore - hanno garantito un mix ideale per richiamare famiglie giunte nell'antico borgo medioevale anche da lontano, e con ogni mezzo, dal treno storico, ai 23 convogli ferroviari speciali attivati appositamente, dalle auto private, alla bicicletta, utilizzando la ciclovia Alpe Adria". ARC/CM/Red