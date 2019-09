Export: Bini, Fvg paga più di tutti situazione internazionale

"Ma economia interna regge, molto bene crescita a Pordenone"Trieste, 11 set - "Il calo dell'export in Friuli Venezia Giulia non sorprende in quanto è figlio di fattori esterni che la nostra regione paga più di tanti altri: la guerra dei dazi tra superpotenze a livello internazionale che coinvolge soprattutto Stati Uniti e Russia e il pesante rallentamento della Germania, quest'ultima il Paese verso il quale si dirige principalmente il nostro prodotto manifatturiero".L'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, commenta così i dati Ires relativi al secondo trimestre 2019 che, confermando la tendenza dei primi tre mesi dell'anno, addebitano all'estremo Nordest d'Italia un export in calo del 19 per cento.A questo proposito, Bini giudica "totalmente falso e politicamente scorretto affermare che la Giunta Fedriga sia poco attiva rispetto alle politiche economiche regionali, prova ne siano i tanti provvedimenti a sostegno del comparto produttivo deliberati direttamente (vedi Irap o credito d'imposta) o concordati con il Governo precedente (sblocco fondi per Trieste) nel corso di questo primo anno e mezzo. Sono azioni reali accolte positivamente dalle imprese Fvg - aggiunge l'assessore - e da coloro i quali potranno ora investire convintamente sulla nostra regione"."Piuttosto - incalza Bini - possiamo e dobbiamo auspicare che il nuovo Governo nazionale consideri, nei fatti e non solo negli annunci, rilancio e sviluppo dell'economia al primo posto tra le priorità operative"."Il Fvg - spiega quindi l'assessore - nelle esportazioni subisce una penalizzazione superiore a quella di altre regioni proprio perché buona parte delle esportazioni sono rivolte a Germania, Stati Uniti e Russia. Entrando nel dettaglio territoriale, va sottolineato che, a parte il Goriziano, molto influenzato dalla presenza di Fincantieri a Monfalcone, l'export è comunque in aumento a Udine e Trieste e rimane stabile a Pordenone".Al di là dell'export, Bini rileva come "molto confortante" l'aumento delle imprese nel Pordenonese, "segno che l'economia regionale fatica ma regge adeguatamente il confronto anche grazie a tutte le iniziative messe in campo dalla Giunta Fedriga, ultima in ordine di tempo il pacchetto di complessivi 22,6 milioni di euro destinato in primis a finanziare gli investimenti tecnologici. Ma siamo già al lavoro - conferma infine l'assessore - sulla rivisitazione di Rilancimpresa per rispondere alle nuove richieste delle aziende attraverso Sviluppimpresa, norma in fase di costruzione con il contributo delle associazioni di categoria". ARC/FC