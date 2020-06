Fase 3: Zilli, essenziale confronto Governo-Regioni su fabbisogni

Trieste, 18 giu - "Il Governo ha garantito alle Regioni che, entro la prossima settimana, ci sarà un incontro chiarificatore e definitivo con il ministero dell'Economia e delle finanze sui fabbisogni finanziari delle Regioni, un tema essenziale non solo per la sopravvivenza del Friuli Venezia Giulia, ma dell'intero sistema regionale italiano".Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, riferendo quanto emerso in sede di Conferenza unificata."Riteniamo decisivo questo confronto, che precederà la prossima Conferenza Stato-Regioni, purché sia un incontro fattivo - ha aggiunto l'assessore -, nel quale sia definito con chiarezza l'ammontare del riparto del fondo destinato alle Regioni speciali con la conversione in legge del Decreto Rilancio e l'esatta quantificazione della somma stanziata dallo Stato per le spese sanitarie regionali legate all'emergenza sanitaria"."Ci aspettiamo riposte concrete in termini di garanzia sull'entità dei fondi, i criteri di riparto e le tempistiche della loro assegnazione - ha concluso Zilli -, senza le quali diventerebbe impossibile salvaguardare gli equilibri di bilancio". ARC/CCA/pph