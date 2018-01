Ferriera: Regione disponibile confronto con associazioni ambientaliste

Trieste, 17 gen - Un confronto utile per comprendere meglio le istanze della cittadinanza e dare risposte mirate alle problematiche connesse allo stabilimento siderurgico triestino della Ferriera di Servola. Questo il giudizio della Regione in merito all'incontro con Maurizio Fogar del 'Circolo Miani' e Romano Pezzetta di 'Servola Respira' avvenuto in tarda mattina, al quale hanno preso parte oltre a tecnici e funzionari anche Roberto Giovanetti, direttore regionale all'Ambiente, Luca Marchesi, direttore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (Arpa Fvg) e il professor Marco Boscolo dell'Università di Trieste.Nel corso della riunione, durante la quale è stata ribadita la disponibilità della Regione al dialogo con tutte le associazioni e le realtà attive sul territorio, sono state affrontate alcune tematiche specifiche, tra cui l'efficacia del sistema di aspirazione dei fumi della cokeria e dell'altoforno, l'affidabilità del sistema di misurazione degli inquinanti sul territorio triestino e muggesano e la rumorosità dell'impianto.In merito a quest'ultimo punto la Regione ha dichiarato che la rumorosità del sistema di aspirazione della cokeria sarà oggetto di rilevazione da parte di apposito fonometro in continuo, che è stato da poco installato.Relativamente al tema della sicurezza dell'altoforno, in particolare del crogiolo della ghisa, posto dalle associazioni ambientaliste è stato chiarito che la questione sarà sottoposta all'attenzione del Comitato tecnico regionale (Ctr), che si riunirà martedì 23 gennaio per valutare gli esiti delle ispezioni compiute lo scorso anno. Per quanto concerne, invece, l'area del campo di colata dell'altoforno, la Regione ha illustrato le modifiche operate da parte dell'azienda, che garantiscono un miglioramento del sistema di aspirazione. Circa la rete di centraline di misurazione della qualità dell'aria, Arpa Fvg ha ribadito la presenza di un elevato numero di sistemi di monitoraggio nell'area triestina, attraverso i quali è già possibile elaborare modelli matematici affidabili e rappresentativi della presenza di agenti inquinanti nell'atmosfera.La Regione e l'Arpa hanno quindi raccolto le indicazioni e i suggerimenti provenienti dalle associazioni ambientaliste che verranno valutati con attenzione nell'ambito della continua azione di monitoraggio applicata nei confronti dell'impianto siderurgico triestino. ARC/MA/ep