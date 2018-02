Ferriera: Regione su richiesta Comune Ts annullamento proroga

Trieste, 16 feb - Come annunciato nei giorni scorsi, la Regione ha deciso di esaminare l'istanza del Comune di Trieste di procedere all'annullamento in via di autotutela della proroga concessa ad Arvedi spa per la presentazione del progetto di copertura dei parchi minerali della Ferriera di Servola.Di conseguenza ha avviato un procedimento amministrativo, ai sensi della legge regionale 7/2000, invitando formalmente la proprietà dello stabilimento e tutti i soggetti coinvolti (Comune di Trieste, Arpa Fvg, Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, Comando provinciale Vigili del fuoco) a presentare eventuali osservazioni entro 30 giorni. A termini di legge il procedimento amministrativo, di cui si occupa il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione ambiente, sarà concluso entro 45 giorni. Esso evidentemente potrà concludersi con la conferma della proroga concessa oppure con l'accoglimento della richiesta di annullamento della stessa proroga.Nella nota inviata ai diversi portatori di interesse la Regione ha in ogni caso precisato che il rispetto dell'Aia rimane comunque prioritario. Pertanto ha comunicato ad Arvedi spa che la pendenza del procedimento non può costituire ragione per non rispettare i termini della proroga, che dunque devono essere considerati perentori.Come si ricorderà la Regione, con nota del 30 novembre 2017, aveva comunicato ad Arvedi spa la necessità di presentare il progetto di copertura dei parchi entro 60 giorni, ovvero entro il 29 gennaio 2018. Tuttavia l'8 gennaio 2018 è arrivata la richiesta di Arvedi di proroga del termine. La Regione ha quindi concesso la proroga, indicando il 29 marzo prossimo come termine ultimo per la presentazione del progetto di copertura delle aree a parco. ARC/PPD