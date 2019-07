Ferriera: Scoccimarro, atti amministrativi paralleli a azione politica

Trieste, 31 lug - "La Ferriera di Servola oggi è stata protagonista di un nuovo episodio con polveri rosse innalzate dall'agglomerato, la cui nube ha preoccupato giustamente i cittadini. Le loro segnalazioni via social sono giunte assieme a quelle ufficiali di Arpa Fvg, che mi ha puntualmente relazionato su quanto avvenuto".Così l'assessore all'Ambiente ed Energia, Fabio Scoccimarro, sull'incidente odierno nello stabilimento siderurgico triestino."Mi è stato spiegato dai tecnici che in questi giorni sono in corso le operazioni di messa a regime del nuovo filtro a maniche a servizio dell'impianto per la produzione dell'agglomerato. Questa mattina alle 11.05, per cause che sono in corso di accertamento, si è verificato un distacco della polvere adesa ad uno dei filtri a maniche mentre era aperto lo sportello di accesso all'impianto di depurazione. Questo ha determinato la fuoriuscita della polvere trattenuta dal filtro all'esterno dell'impianto di abbattimento, polvere che si è dispersa in atmosfera formando una nube molto visibile"."Arpa Fvg - continua l'assessore all'Ambiente ed Energia - è stata avvisata dalla società nel momento in cui si è manifestato l'evento e come detto sono in corso gli approfondimenti per individuare le cause dell'evento, le responsabilità e le azioni amministrative e tecniche per evitare il ripetersi di situazioni analoghe in un impianto, peraltro, di nuova realizzazione"."Dal giorno del mio insediamento le azioni relative alla Ferriera di Servola sono andate avanti su due binari paralleli, che potrebbero convergere nell'auspicata chiusura dell'area a caldo. Su un binario - conclude Scoccimarro - l'azione politica, da sempre chiara, volta appunto a conseguire l'obiettivo con una trattativa sempre più fitta nelle ultime settimane, grazie ai molteplici incontri che ho avuto con il cavaliere Arvedi; sull'altro binario invece l'azione amministrativa, svolta con assoluta terzietà dai dirigenti, che agiscono esclusivamente su basi tecniche e giuridiche". ARC/Com/ppd