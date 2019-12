Ferriera: Scoccimarro-Rosolen, prosegue trattativa accordo programma

Trieste, 16 dic - Conformemente agli accordi presi la scorsa settimana Roma, questa mattina si è svolta una riunione tecnica per approfondire le tematiche connesse alla definizione del nuovo accordo di programma per l'impianto siderurgico della Ferriera di Servola.Al tavolo istituito al Ministero dello sviluppo economico era presente l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, coadiuvata in videoconferenza da Trieste dall'assessore all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, dai tecnici della Regione, tra i quali anche quelli della Direzione attività produttive, dai rappresentanti del Comune di Trieste, della struttura commissariale per la Ferriera e dell'Arpa Fvg, mentre i rappresentanti della proprietà dello stabilimento triestino hanno partecipato al meeting in collegamento telefonico.Le parti, dopo aver analizzato i documenti prodotti finora, hanno quindi aggiornato la riunione ad un prossimo incontro nel quale verranno approfondite le tematiche dal caso, che si terrà a gennaio. ARC/MA/ep