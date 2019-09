Ferriera Ts: Fedriga, Governo si attivi per futuro lavoratori Servola

Regione chiede a Ministeri competenti convocazione Tavolo Trieste, 5 set - La richiesta ai ministeri del Lavoro, dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e dei Trasporti di convocare un tavolo, coinvolgendo la Regione Fvg, il Comune di Trieste, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, le parti datoriali e le organizzazioni sindacali, per garantire il futuro dei lavoratori impiegati nell'area a caldo della Ferriera di Servola.È questo l'oggetto della lettera spedita stamane dal governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, in condivisione con gli assessori Fabio Scoccimarro (Ambiente), Alessia Rosolen (Lavoro), Sergio Emidio Bini (Attività produttive) e Graziano Pizzimenti (Infrastrutture), ai dicasteri competenti in merito al futuro dello stabilimento siderurgico triestino."Fermo restando il fatto - sottolinea il governatore - che l'azienda deve continuare a garantire la piena sicurezza degli impianti fino alla loro chiusura, l'Amministrazione regionale apprezza gli sforzi compiuti dalla proprietà, che hanno portato all'adempimento di quasi tutte le prescrizioni previste negli accordi, e prende al contempo atto delle sue difficoltà a far fronte a nuovi investimenti sull'area che risulterebbero antieconomici"."Per questo - conclude Fedriga - è fondamentale che il Governo si attivi, coinvolgendo le istituzioni locali, per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali a seguito della chiusura dell'area a caldo". ARC/GG-DFD/fc