Ferriera Ts: Rosolen, sicurezza e occupazione restano le priorità

Trieste, 13 gen - "L'esito del voto odierno viene accolto con il dovuto rispetto dall'Amministrazione regionale. Quello stesso rispetto, peraltro, che ha caratterizzato l'atteggiamento della Regione durante tutta la delicata fase di consultazione delle maestranze".Lo ha detto l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, commentando il risultato del referendum con il quale i lavoratori della Ferriera di Servola hanno approvato a maggioranza l'accordo sindacale proposto dal gruppo Arvedi."Ora tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel tavolo per la definizione del nuovo Accordo di programma - ha aggiunto Rosolen - devono proseguire sulla via della reciproca disponibilità in vista di un percorso di riconversione che tuteli la sicurezza e i livelli occupazionali." ARC/COM/cca/pph