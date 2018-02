Ferrovie: disagi in Fvg, chieste garanzie a Trenitalia e Rfi

Trieste, 28 feb - La Regione Friuli Venezia Giulia, preso atto di una grave situazione che ha interessato nella giornata odierna i treni passeggeri regionali, determinando importanti ritardi e finanche la soppressione di alcuni treni, ha richiesto a Rfi e Trenitalia rassicurazioni relativamente, in primis, a un tempestivo ripristino normalità della circolazione, nonché evidenza dei motivi che hanno portato al determinarsi di tale situazione stante che il gruppo Fs, anche a mezzo stampa, aveva proprio oggi comunicato l'inesistenza di problemi relativi all'infrastruttura ferroviaria nel Nord Italia.Contestualmente, la Regione ha richiesto chiarimenti specifici rispetto alla tratta Sacile-Maniago, interessata nei giorni scorsi da criticità che, dopo una fase di normalizzazione del servizio, hanno portato alla soppressione di treni soprattutto in fascia pendolari, con gravi criticità per l'utenza.La Regione, infine, ha richiesto di essere portata a conoscenza delle azioni di assistenza e di informazione ai viaggiatori poste in essere a bordo treno e in stazione.ARC/COM/fc