Ferrovie: Pizzimenti, sinergia Trenitalia-Fuc valorizza Cividale

Trieste, 11 dic - "Con progetti come quello che integra i servizi offerti da Trenitalia e Ferrovie Udine Cividale (Fuc) vogliamo far crescere il numero di viaggiatori su treno. Uno degli obiettivi della Giunta Fedriga è infatti quello di portare il maggior numero di persone a scegliere il trasporto pubblico locale".Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, nel corso della presentazione del Servizio intermodale Venezia-Pordenone-Udine-Cividale del Friuli."Finalmente Cividale del Friuli è collegata in modo quasi diretto a Venezia, visto che rimane l'unico cambio a Udine, ma l'aspetto maggiormente importante di questa iniziativa - ha sottolineato l'assessore - è dato dal fatto che Trenitalia e Fuc hanno iniziato a fare sinergia in Friuli Venezia Giulia"."Grazie alla collaborazione tra queste due realtà - ha spiegato Pizzimenti - con l'orario ferroviario 2020 che entrerà in vigore il prossimo 15 dicembre, le corse della linea Udine-Cividale sono state coordinate con quelle effettuate da Trenitalia sulla linea Udine-Pordenone-Venezia. Il nuovo servizio intermodale permetterà, infatti, di collegare la città patrimonio Unesco dal 2011 attraverso 36 treni giornalieri rispetto ai 23 attuali".Il servizio intermodale prevede, inoltre, una nuova struttura oraria cadenzata. I tempi di interscambio in stazione a Udine saranno, infatti, ridotti a 12 minuti contro i 23 che si registrano adesso.Si calcola che i viaggiatori potenzialmente interessati da questi collegamenti saranno oltre 4.200 rispetto agli attuali 2.800, con un aumento complessivo del 53 per cento. ARC/RT/fc