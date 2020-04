Festa Friuli: Fedriga e Roberti, nel segno dell'unità

Udine 3 apr - "Quest'anno, le tante manifestazioni culturali che vengono organizzate su tutto il territorio per celebrare la Festa della Patria del Friuli dovranno essere rimandate; cionondimento, oggi più di ieri, dobbiamo ricordare questo anniversario per rafforzare il senso di unità, valorizzare le origini, la cultura e la storia di autonomia del popolo friulano in un momento in cui la nostra vita è sconvolta dall'epidemia. Proprio in questo tempo è quanto mai necessario riscoprire le nostre radici per trovare la forza ed essere ancora più saldi nell'affrontare l'emergenza".E' il messaggio congiunto del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e dell'assessore regionale alle Autonomie Locali Pierpaolo Roberti per ricordare l'anniversario della Festa della Patria del Friuli, che "rappresenta l'essenza stessa del Friuli Venezia Giulia, un territorio piccolo nel quale coesistono diverse identità, lingue, culture: un patrimonio che la Regione ha il compito di tutelare e promuovere"."La Giunta - prosegue Fedriga - sostiene questa ricorrenza che è anche un momento di riflessione per rievocare e ripensare in chiave moderna le forme di autogoverno e rappresentatività che hanno caratterizzato la Patria del Friuli". ARC/LP/pph