Fiere: Bini a Sposa&Sposo, da matrimoni indotto e attrattività

Torreano di Martignacco (Ud), 26 ott - Gli ultimi dati dell'Osservatorio nazionale di Federconsumatori registrano che nel 2018 un matrimonio con 100 invitati può costare mediamente da 31.118 a 62.440 euro, tra l'1,4% e il 1,9% in più rispetto al 2017: un volume d'affari ingente che genera un indotto considerevole e aumenta l'attrattività turistica di un territorio.Un aspetto, questo, che è stato evidenziato dall'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, nel corso dell'inaugurazione dell'evento Sposo&Sposa nel quartiere fieristico udinese.Una fiera che quindici anni fa era partita con un nucleo di 40 espositori e che, quest'anno, nella sua veste rinnovata, sfiora quota duecento espositori provenienti prevalentemente dal Friuli Venezia Giulia, ma anche da Veneto, Slovenia e Croazia, rappresentativi di trenta categorie che coprono l'abbigliamento, l'organizzazione della cerimonia nuziale, il ricevimento e il viaggio di nozze."Eventi fieristici come questo sono importanti per lo sviluppo economico e commerciale del Friuli Venezia Giulia e possono rappresentare anche un volano per l'attrattività del nostro territorio, sulla scia della ormai consolidata abitudine di molti expat di scegliere la loro regione d'origine come luogo per le nozze", ha affermato Bini, complimentandosi con l'organizzatore per lo spirito imprenditoriale che "ha fatto crescere l'evento fino renderlo oggi punto di riferimento di tutto il Nord Italia".Gli ultimi dati statistici in Friuli Venezia Giulia registrano, nel 2016, 3.566 matrimoni, 20 in più rispetto all'anno precedente e il 63% celebrati con rito civile (la media italiana è del 46,9%)."In Friuli Venezia Giulia la spesa media per un matrimonio classico è di 35mila euro e, tenendo conto di una quota di circa 2.500 nozze all'anno, il volume di affari tocca quota 90 milioni di euro", ha reso noto a margine dell'inaugurazione Oscar Noselli, titolare della Eventi&Co organizzatrice della fiera in esposizione fino a domenica 28 ottobre. ARC/EP/fc