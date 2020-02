Fiere: Regione, Cucinare è punta dell'eccellente sistema Pordenone

Pordenone, 15 feb - La Regione con orgoglio partecipa a "Cucinare", evento di riferimento del Nord Est per professionisti e appassionati del mondo "food", cluster importante per l'attrazione turistica del Friuli Venezia Giulia su cui l'Amministrazione regionale ha puntato fin dall'inizio della legislatura inserendo l'enogastronomia tra gli obiettivi di PromoTurismoFvg.È quanto ha evidenziato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo all'inaugurazione dell'evento "Cucinare" che ha aperto oggi alla Fiera di Pordenone e per tre giornate, attraverso ospiti, corsi, degustazioni, show cooking e le offerte di 130 espositori provenienti da tutta Italia, si occuperà di cucina in tutte le sue declinazioni.Nell'occasione l'assessore ha sottolineato come quello pordenonese sia un modello territoriale, economico, gestionale e di ricerca di eccellenza, che ha saputo selezionare una classe dirigente di grande capacità in grado di valorizzare le risorse del territorio.La Regione, attraverso PromoTurismoFvg, è main partner della manifestazione ed è presente in fiera con uno stand realizzato in collaborazione con il Comitato Regionale Pro Loco FVG e la Strada dei Vini e Sapori Friuli Venezia Giulia. Proprio in quest'ambito, saranno diversi gli appuntamenti in programma che vedranno protagoniste molte delle pro loco locali, alle prese con specialità tipiche. I visitatori avranno la possibilità di cimentarsi nella realizzazione di piatti del territorio, utilizzando materie prime locali e valorizzandole con preparazioni specifiche sotto la guida delle pro loco coinvolte.Anche quest'anno la proposta di "Cucinare" sarà strutturata in quattro percorsi tematici per permettere ai visitatori di seguire i filoni più vicini ai propri interessi, consentendo di personalizzare l'esperienza in fiera in base alle preferenze dando vita a percorsi tarati su temi quali Salute, Territorio, Cucina green e Tendenza&Ricerca. ARC/EP/gg