Filiere agricole: aumentata a 38 milioni dotazione bando Psr

Udine, 26 gen - La dotazione finanziaria del bando del Piano di sviluppo rurale (Psr) per il supporto alle filiere agricole passerà dai 30 milioni di euro fissati inizialmente a oltre 38 milioni.Lo ha deciso la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Risorse agricole. La dotazione del bando è suddivisa in misure che vanno dal sostegno a progetti di investimento delle aziende agricole per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità, all'efficientamento dell'uso dell'acqua, dagli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli, allo sviluppo di nuovi prodotti e alla promozione di quelli di qualità.Lo scorso 31 dicembre sono scaduti i termini per le domande, presentate da parte di 20 filiere agricole, comprendenti circa 200 tra aziende agricole e agroindustriali.I progetti di filiera presentati riguardano il settore delle colture pregiate, in cui confluiscono il settore ortofrutticolo e quello vitivinicolo, (11 filiere, 20 milioni di euro di contributi richiesti che propongono investimenti per circa 42 milioni); il settore lattiero caseario (5 filiere, 8,2 milioni di euro di contributi richiesti e 16,78 milioni di euro di investimenti); infine il settore della zootecnia da carne (4 filiere, 9,5 milioni di euro di contributi richiesti e 17,83 milioni di euro di investimenti).Con le risorse rese disponibili attualmente la Regione ritiene vi sarà adeguata copertura per i progetti che avranno ricadute non solo in termini di investimenti ma anche di attivazione di percorsi concreti di aggregazione e collaborazione fra aziende. ARC/Com/EP