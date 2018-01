Finanze: firmato nuovo accordo Stato-Regione Fvg (1)

Roma, 30 gen - E' stato sottoscritto oggi a Roma l'accordo finanziario tra il Governo e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che ridisegna i rapporti economici del Fvg con lo Stato fino al 2019, modificando il protocollo firmato nel corso della precedente legislatura (2010).Sono sostanzialmente due i punti più rilevanti dell'intesa: il primo concerne le modifiche che vengono introdotte alla disciplina del contributo alla finanza pubblica, ovvero quanto la Regione versa allo Stato per concorrere all'abbattimento del debito pubblico nazionale; il secondo contiene i criteri per la programmata riforma dell'articolo 49 dello Statuto regionale in materia di compartecipazione ai tributi erariali.La bozza relativa a questo nuovo schema di accordo tra lo Stato e il Friuli Venezia Giulia era stata approvata nella giornata di ieri dalla Giunta regionale, che con la stessa delibera aveva conferito alla presidente dell'Amministrazione il mandato di sottoscrivere l'atto.(1-segue) ARC/GG/ep