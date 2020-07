Finanze: Zilli, crollo entrate da compartecipazioni nei mesi di Covid

Trieste, 9 lug - "Un crollo delle entrate allarmante che, rispetto al 2019, nel mese di aprile è pari a 53 milioni di euro e in quello di maggio sfiora gli 80 milioni di euro, cifre preoccupanti per il Friuli Venezia Giulia in uno scenario nel quale non è ancora definita la trattativa con Roma e la spesa sanitaria, per le esigenze legate al Covid, continua ad aumentare".Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli oggi in Consiglio regionale per l'esame in I Commissione integrata dell'Assestamento di Bilancio per gli anni 2020-2022, fornendo i dati legati all'andamento del gettito derivante da compartecipazione statali e tributi propri "che, in concomitanza con l'inizio della pandemia - ha aggiunto - ha segnato una contrazione del 13,24% in aprile e del 20,84% nel maggio scorso"."Ugualmente preoccupante - ha spiegato Zilli - è la simulazione compiuta sull'andamento del gettito sul bilancio 2020, che evidenzia minori entrate pari a 609,25 milioni di euro. La proiezione, costruita tenendo conto del calo dell'11,2% del Pil così come stimato dalla Commissione europea, segna una perdita consistente per il Friuli Venezia Giulia che dall'iniziale previsione di 5.439,70 milioni di euro, potrebbe chiudere il bilancio a fine anno con 4.830,45 milioni di euro. "Quanto al 2021 - ha concluso - le previsioni, se come indicato a livello europeo vi sarà un recupero del 6,1% del Pil, il bilancio potrebbe recuperare solo in parte le perdite, segnando comunque minori entrate per 314,59 milioni". ARC/CCA/al