Finanze: Zilli, senza risposte Governo manovra estiva Fvg impossibile

Trieste, 19 giu - "In questo momento non è possibile, per la Regione Friuli Venezia Giulia, varare una manovra di assestamento di bilancio e ci si deve limitare a storni interni nei singoli capitoli".Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli al termine della seduta dell'esecutivo, tenutasi a Udine nella sede della Camera di Commercio."Con responsabilità la Giunta - così Zilli - ha preso atto della situazione di stallo nella trattativa con il Governo centrale in riferimento al riconoscimento delle somme per il minor gettito per le casse della Regione causato dall'emergenza Covid e all'incognita ulteriore che riguarda il rimborso delle spese sostenute dalla Regione per fronteggiare il Coronavirus. Una situazione di questo tipo - ha rilevato l'assessore - ingessa inevitabilmente il nostro bilancio"."I nostri assessori - ha concluso Zilli - si sono dovuti limitare a operazioni di storni interni secondo criteri di priorità che sono stati condivisi; di fatto non siamo di fronte a un assestamento di bilancio ma a una presa d'atto della situazione di difficoltà nella quale ci troviamo ad operare".