Fine Anno: Sicurezza, nuove tecnologie per controllo territorio

Trieste, 27 dic - "Abbiamo confermato le misure per aumentare la sicurezza dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Sia per il 2019 che il 2020 abbiamo stanziato, infatti, 6,5 milioni di euro a disposizione dei privati interessati a installare impianti di videosorveglianza".



Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è partito da questi stanziamenti per riassumere, nel corso della conferenza stampa di fine anno, le iniziative messe in campo dall'Amministrazione regionale in questo ambito.



"Con provvedimenti legislativi mirati - ha precisato Fedriga - ci siamo impegnati nel risolvere anche la problematica riguardante quei Comuni che non avevano fatto domanda in tempo per ottenere i contributi relativi a questi dispositivi di sicurezza".



"Inoltre - ha ricordato il governatore - ci siamo mossi a livello internazionale, definendo importanti accordi con la vicina Slovenia in materia di controlli congiunti. Abbiamo chiesto, in particolare, l'utilizzo di nuove tecnologie per monitorare il passaggio di immigrati irregolari che ha già ottenuto un parere positivo da parte del ministro degli Esteri della Slovenia".



"Possiamo mettere a disposizione - ha ipotizzato Fedriga - gli strumenti della nostra Protezione civile per cercare di aiutare le Forze dell'Ordine a presidiare i nostri confini, anche perché gli ultimi dati, quelli da settembre in poi, registrano un aumento degli ingressi con conseguenze negative per l'intero Friuli Venezia Giulia".



"Ammontano poi a 350mila euro - ha confermato il governatore - i contributi che abbiamo previsto per i rimpatri volontari, mentre 150mila euro sono destinati al bando anti-radicalizzazione per progetti che mirano a prevenire comportamenti sociali non accettabili".



"Infine, per aumentare la sicurezza del territorio, tutti i centri con più di 20mila abitanti, e non solo le città capoluogo, potranno avvalersi di steward urbani. Un fondo che - ha detto in conclusione il governatore Fvg - nel 2020 sarà portato a 700mila euro".

