Fine Anno: Territorio, grandi risultati grazie a lavoro di squadra

Trieste, 27 dic - "Un successo insperato, un risultato straordinario. Per questo devo ringraziare la Protezione civile, i Comuni e i consorzi coinvolti. Solo grazie all'impegno generale siamo stati capace di dare una risposta collettiva a un disastro immane come quello causato dalla tempesta Vaia".



Affrontando il capitolo dedicato al territorio nel corso della conferenza stampa di fine anno, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha voluto esordire parlando dell'evento che ha pesantemente colpito la regione a fine ottobre 2018.



"Come sistema - ha rimarcato Fedriga - siamo stati in grado di utilizzare il 100 per cento delle risorse messe a disposizione, in tutto 160 milioni di euro nel 2019, mentre altri 100 milioni sono previsti per il 2020. Siamo stati inoltre l'unica regione a presentare progetti ex novo sulla base dei danni causati nelle singole aree del nostro territorio, trasformando un evento drammatico in una opportunità di crescita".



"Oltre ai finanziamenti regionali alle tre minoranze linguistiche, con 2,4 milioni di euro garantiti sia nel 2019 sia nel 2020, abbiamo dato certezze al mondo della scuola - ha affermato il governatore - con risorse dedicate all'adeguamento antisismico dell'ammontare di 20 milioni per il periodo 2020-22".



"Un risultato incredibile - ha evidenziato Fedriga - è stato ottenuto per quanto riguarda il completamento del terzo lotto della Terza corsia che ci sarà consegnato tra marzo e aprile 2020, con un anno di anticipo sulla programmazione prevista. Mi auguro che venga dato il giusto risalto a questo risultato straordinario a livello nazionale".



"Crescono inoltre le risorse per l'edilizia Ater con 16,7 milioni di euro nel 2019 e 18 milioni nel 2020 e - ha spiegato ancora il governatore - proseguono le iniziative in difesa dell'ambiente con le norme plastic free che potranno usufruire di 1 milione di euro e quelle in favore della mobilità sostenibile. In particolare, mi piace ricordare l'importante progetto per il rinnovo del parco macchine della pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia. In cinque anni - ha concluso Fedriga - mettiamo a disposizione più di 20 milioni di euro".

