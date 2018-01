Finest: Veneto cede azioni, Fvg vuole fare chiarezza su futuro società

Pordenone, 24 gen - Il Veneto ha avviato una procedura per la cessione delle quote detenute in Finest Spa ed il Friuli Venezia Giulia, attraverso Friulia, sta acquisendo maggiori informazioni su questa operazione e compiendo degli approfondimenti per fare chiarezza sul futuro della società. È questa la posizione della Regione di fonte alla paventata possibilità che il Veneto esca dalla compagine azionaria della società con sede a Pordenone che si occupa dell'accompagnamento all'internazionalizzazione delle imprese. A dare alcune spiegazioni al riguardo è stato l'assessore regionale alle Finanze rispondendo in Aula a Trieste ad una apposita interrogazione durante la seduta odierna del Consiglio regionale. In particolare è stato confermato che la giunta regionale veneta, con una apposita delibera, verso fine anno ha deciso l'avvio di una procedura di evidenza pubblica finalizzata a cedere al mercato il pacchetto azionario detenuto in Finest Spa. L'operazione si inserirebbe nel più ampio piano di razionalizzazione delle proprie partecipate, dove la società per gli investimenti all'estero è stata qualificata come non più strategica, con conseguente cessione della quota di capitale detenuta dal Veneto, come previsto dal decreto Madia.Nella riposta in Aula è stato inoltre ricordato che la Regione Friuli Venezia Giulia, appresa la notizia dell'offerta al mercato delle azioni, si è attivata per acquisire informazioni su tempi e modi della procedura avviata dal Veneto, anche per valutare possibili strategie conseguenti. Inoltre, recentemente sul Bur del Veneto è stata pubblicata una norma che dilata i tempi dell'operazione; questo prolungamento dei termini potrebbe pertanto scongiurare nell'immediato il verificarsi della cessione, consentendo quindi alla giunta regionale del Friuli Venezia Giulia di compiere ulteriori approfondimenti con i quali fare chiarezza sul futuro della società. ARC/AL/ep