Focus Fvg: Fedriga, terreno fertile per sviluppo eccellenze

"Vogliamo diventare punto riferimento per ricerca su autismo"Trieste, 31 ott - "Il Friuli Venezia Giulia è un terreno fertile per l'affermazione delle eccellenze, come dimostra la presenza di grandi imprese, sia pubbliche sia private, e importanti realtà scientifiche che, attraverso organi d'informazione capaci di comprendere e interpretare il territorio nel quale operano, hanno l'opportunità di essere conosciute in tutto il globo".Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine dell'incontro "Raccontare l'eccellenza", che si è svolto alla Scuola superiore di studi avanzati (Sissa) di Trieste.Nel corso dell'evento, al quale hanno partecipato, tra gli altri, l'amministratore delegato e il direttore di Ansa, Stefano De Alessandri e Luigi Contu, il presidente di Illy caffè, Andrea Illy, il presidente della Danieli, Giampietro Benedetti, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, Zeno D'Agostino, e l'imprenditrice promotrice del Premio Nonino, Giannola Nonino, Fedriga ha rimarcato che "una buona collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale per la promozione del Friuli Venezia Giulia"."La Regione - ha evidenziato il governatore - deve saper ascoltare le eccellenze del territorio e dare risposte concrete alle loro esigenze, agevolando così il loro sviluppo e favorendo l'insediamento di nuove realtà. Per ottenere questo risultato dobbiamo favorire la sburocratizzazione e ridurre la pressione fiscale. Nella legge di bilancio regionale verrà quindi inserita una misura specifica per l'abbattimento dell'Irap, con l'auspicio di arrivare nell'arco di cinque anni a una diminuzione generalizzata della tassazione".Riferendosi alla Sissa, Fedriga ha spiegato che "si tratta di una realtà estremamente meritocratica e molto innovativa che, al momento, non viene premiata dai criteri stabiliti a livello nazionale per l'assegnazione di fondi alla ricerca. Intendo quindi affrontare la questione con il Governo per trovare dei correttivi e far sì che alla Sissa, sicuramente un'eccellenza internazionale, vengano riconosciuti gli strumenti più adatti per proseguire nel suo cammino di crescita".Rimanendo nel contesto scientifico, Fedriga ha quindi ricordato la grande opportunità rappresentata da Esof 2020 e ha dichiarato che "la grande sfida legata a questo rilevante evento sarà favorire il coinvolgimento della comunità e la divulgazione dei temi della ricerca e della scienza al di là dei convegni e degli incontri riservati agli addetti ai lavori".Il governatore ha poi sottolineato la grande crescita registrata del Porto di Trieste, che rappresenta uno snodo vitale lungo la nuova Via della Seta che collega l'Europa e l'Oriente, e ha ribadito che il Friuli Venezia Giulia ospita eccellenze di alto profilo anche in ambito sociale e socio-sanitario, tra le quali la Fondazione Bambini e Autismo di Pordenone, e ha confermato la volontà di investire nella ricerca sull'autismo per rendere la nostra regione punto di riferimento nazionale su questo tema. ARC/MA/fc