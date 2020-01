Foibe: Fedriga, custodire monito della storia per bandire la violenza

Trieste, 16 gen - "La tragedia delle foibe è un monito permanente per le generazioni presenti e future e un patrimonio doloroso che va custodito da tutta la comunità regionale e nazionale".Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. "Suscitano perciò condanna e sdegno - ha aggiunto Fedriga - i gesti che scaturiscono dall'ignoranza della storia o che, come nel caso degli atti vandalici perpetrati la notte scorsa nel parco di Udine, traducono la stupidità in violenza"."Osservare il rispetto, alimentare il ricordo e stimolare lo studio delle vicende sconvolgenti del secolo passato è ciò a cui siamo chiamati, cittadini e istituzioni, per scongiurare un atteggiamento passivo rispetto ai trascorsi più duri della nostra storia e per dare un senso al martirio degli innocenti che furono travolti dalla cieca violenza nutrita dall'odio etnico e dal fanatismo ideologico". ARC/PPH