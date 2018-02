Foreste: 3mln euro sviluppo aree forestali e miglioramento redditività

Trieste, 17 feb - La Giunta regionale ha approvato il bando per l'accesso individuale alla misura 8 e alla sottomisura 8.5.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con una dotazione di 3 milioni di euro, per investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste. E per investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale, e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali.Il bando, rivolto a soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, punta a migliorare l'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, nelle foreste di proprietà sia pubblica che privata.Con la dotazione per la sottomisura 8.5.1, la Regione vuole incrementare le attività, considerate sempre più importanti, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, e valorizzare la funzione di pubblica utilità delle foreste.L'intento, è quello di valorizzare l'utilità ambientale e pubblica delle foreste, attraverso operazioni che prevedano il miglioramento della composizione e della struttura forestale, l'impianto di specie arboree e arbustive forestali, l'incremento delle biodiversità e investimenti in servizi pubblici in foresta.Il sostegno, sarà erogato in forma di conto capitale.Le domande potranno essere presentate entro 90 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione (Bur). ARC/CM