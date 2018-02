Formazione: al via iscrizioni corsi di mediazione culturale

Pordenone, 1 febbraio - Scadrà giovedì 15 febbraio il termine per l'iscrizione ai corsi di formazione finanziati e organizzati dalla Regione, dedicati alle teorie e tecniche per la mediazione culturale. L'iniziativa, rivolta a coloro che intendono iscriversi nell'elenco regionale dei mediatori culturali, si articola in 88 ore ed è completamente gratuito.

Il corso si terrà in quattro zone diverse della regione. A Pordenone l'ente accreditato a svolgere la formazione sarà la Fondazione Opera Sacra Famiglia. Per informazioni e iscrizioni la segreteria, alla quale ci si può rivolgere chiamando il numero 0434-361470 oppure andando direttamente allo sportello della Fondazione in viale Comina 25 a Pordenone, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Sito web: www.fondazioneosf.it

A Udine la formazione sarà tenuta da Ires Fvg. Informazioni e iscrizioni dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 mentre il venerdì dalle 9 alle 13 al numero 0432-505479 oppure allo sportello di Viale Ungheria, 22 a Udine. Sito Web: www.iresfvg.org

Per quanto riguarda Gorizia, il corso verrà condotto dallo Ial Fvg. Informazioni e iscrizioni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 al numero 0481-538439 oppure allo sportello di Via Vittorio Veneto 174 a Gorizia (sede Scuola Pacassi) allo 0481-538439. Sito Web: www.ialweb.it

Infine per l'area di Trieste la formazione sarà a cura di Ires FVG. Informazioni e iscrizioni dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 nonché il venerdì dalle 9 alle 13 allo 040-3220746 o allo sportello di Via Vidali, 1 a Trieste. Sito Web: www.iresfvg.org