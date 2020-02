Formazione: contributi a istituti per laboratori e impiantistica

Udine, 24 feb - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Lavoro, Formazione e Istruzione, ha approvato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari 'una tantum' da destinare agli istituti statali di istruzione professionale e agli istituti tecnici statali, con sede nel Friuli Venezia Giulia, per l'acquisto di nuove attrezzature di laboratorio, e l'adeguamento dell'impiantistica e delle strutture di laboratorio.Con tale provvedimento, per queste finalità, la Regione ha messo a disposizione la somma complessiva di 600mila euro, che saranno ripartite in 300mila euro per l'anno in corso, e 300mila euro per il 2021.L'obiettivo dell'iniziativa dell'Amministrazione è quello di migliorare l'aderenza della formazione professionale al mondo del lavoro, dotando gli istituti degli strumenti più moderni e necessari, atti a creare le condizioni migliori per l'insegnamento e l'apprendimento dei mestieri.Le domande per l'accesso ai benefici da parte degli istituti, ai quali potrà essere concesso un unico contributo massimo di 30mila euro, dovranno essere presentate alla direzione centrale al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia entro il 31 marzo 2020. ARC/CM/pph