Formazione: Fvg partecipa a progetto per tirocini all'estero

Udine, 22 gen - La Regione Friuli Venezia Giulia, per tramite dell'Area istruzione, parteciperà in qualità di partner a un progetto da presentare nell'ambito del programma 'Erasmus+', per quanto riguarda la mobilità individuale per la formazione e l'educazione professionale.Il progetto 'Improve-International mobility for professional education' mira a avviare un percorso di partnership tra soggetti pubblici e privati per favorire la mobilità transnazionale degli studenti attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro.Si prevede il coinvolgimento di 80 studenti di 4 scuole: due Istituti statali di istruzione superiore (Isis) della provincia di Udine, il 'Magrini - Marchetti' di Gemona e il 'Paschini - Linussio' di Tolmezzo e due della provincia di Belluno, Isis 'Segato-Brustolon' di Belluno e Itc A. Colotti' di Feltre.I tirocini a cui potranno accedere gli studenti saranno di 4 settimane e si terranno in aziende di Inghilterra, Germania, Francia e Malta, nei settori meccanica, costruzioni ed edilizia, amministrazione, finanza e marketing, turismo e servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera.Il progetto è proposto da una cooperativa che si occupa di progettazione, il Centro Servizi Associati - Cooperativa Sociale Onlus San Vendemiano (TV); gli altri partner, oltre alla Regione Fvg, sono il Comune di Belluno, Confindustria Belluno Dolomiti, l'Ente Bilaterale Turismo Veneto FVG e la Confartigianato di Udine.La durata prevista per il progetto è di 18 mesi (da novembre 2018 ad aprile 2020) e il valore è pari a 190.000 euro. ARC/EP/ppd