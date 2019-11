Formazione: il 20/11 infoday su opportunità Ue per educazione adulti

Udine, 14 nov - La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha organizzato per mercoledì 20 novembre un infoday aperto a docenti e dirigenti dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), ai referenti delle Università della Terza Età e a tutti coloro che vogliono conoscere ed approfondire le opportunità offerte dall'Ue in tema di educazione per adulti. L'obiettivo dell'incontro è quello di informare sulle funzioni della piattaforma europea Epale e sulle opportunità offerte da Erasmus+ sulle mobilità degli operatori, insegnanti, educatori e la collaborazione in dimensione europea delle organizzazioni che operano nel settore dell'educazione degli adulti.L'incontro si svolgerà nella sede della Regione di Udine, in via Sabbadini 31, sala Pasolini, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. All'incontro saranno presenti in rappresentanza dell'Agenzia nazionale Indire Martina Iacopetti e Lorenza Venturi, Capo unità studi e analisi di Epale Italia. La partecipazione è gratuita ma il seminario è a numero chiuso e l'iscrizione obbligatoria, da effettuarsi inviando una mail a assessorelavoro@regione.fvg.it entro domani venerdì 15 novembre. ARC/Com/ep