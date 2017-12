Formazione: Panariti, raggiungi obiettivi di spesa Por Fse

Trieste, 23 dic - L'Area istruzione, formazione e ricerca della Regione, autorità di gestione del Programma operativo regionale Fondo sociale europeo (Por Fse), ha raggiungo gli obiettivi di spesa previsti entro la fine del 2017 (il cosiddetto N+3), nonché quelli definiti a livello nazionale e posti dall'Agenzia per la coesione territoriale al 31 maggio 2018 ai fini dell'accelerazione della spesa.Lo ha confermato l'assessore alla Formazione, università e ricerca del Friuli Venezia Giulia, Loredana Panariti, spiegando che "si tratta di risultati raggiunti grazie all'impegno ed alla competenza della struttura che dimostra una consolidata capacità nel raggiungere gli obiettivi di spesa. Capacità alla quale si accompagna un costante lavoro che mira alla realizzazione di misure effettivamente volte al sostegno alle politiche regionali su formazione, lavoro e coesione sociale, per una migliore occupazione, occupabilità e inclusione sociale".Risultati che, secondo Panariti, non sarebbero stati conseguibili senza l'apporto fondamentale delle strutture regionali che hanno operato in stretto accordo con l'Autorità di gestione. L'assessore ha inoltre evidenziato che l'Area istruzione formazione e ricerca "ha raggiunto il target di spesa previsto al 31 dicembre di quest'anno in relazione al programma 'Iniziativa occupazione giovani' e ha assicurato l'attivazione di un volume di attività che permette il totale utilizzo delle risorse finanziarie nella propria disponibilità rientranti nel Piano di azione e coesione (Pac)". ARC/MA/PPD