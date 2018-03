Formazione: progetto per alfabetizzazione digitale degli adulti

Trieste, 2 mar - La Giunta regionale ha deliberato la partecipazione del Friuli Venezia Giulia, in qualità di partner, al progetto "Bg2d - Enhance life skills to bridge the grey digital divide" volto a mettere a disposizione delle strutture dedicate alla formazione degli adulti buone pratiche per l'alfabetizzazione digitale attraverso metodologie e strumenti innovativi.La proposta, che verrà presentata nell'ambito del programma "Erasmus+ Azione Chiave 2, Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche", punta a migliorare le competenze trasversali per ridurre il divario digitale fra la popolazione adulta.L'obiettivo sarà raggiunto attraverso l'individuazione delle migliori esperienze dei fornitori di educazione digitale, l'elaborazione di un libro bianco con le best practice, la diffusione dei risultati del progetto ai centri di educazione degli adulti e l'innovazione dell'insegnamento dell'alfabetizzazione digitale nella rete dei portatori di interesse.Del partenariato proponente fanno parte, oltre all'Università delle LiberEtà del Friuli Venezia Giulia in qualità di capofila, die Kaerntner Volkshochschulen (Austria), Bupnet GmbH (Germania), Senior University of Evora (Portogallo). La Regione prende parte all'iniziativa partecipando alla fase di elaborazione delle migliori pratiche e metodologie da inserire nel libro bianco e diffondendo i prodotti creati dal progetto nell'ambito delle attività istituzionali e di programmazione delle policy regionali.Il progetto, che sarà avviato il 1 ottobre 2018 e si concluderà il 30 settembre 2020, si configura come un'integrazione degli interventi che l'Amministrazione regionale sta realizzando nel campo della digitalizzazione giovanile e nello sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente. ARC/LP/fc