Formazione: Regione - UniTs, tirocini per aspiranti psicologi

Trieste, 21 gen - Gli studenti laureati in psicologia all'Università di Trieste potranno svolgere tirocini all'interno dell'ente regionale.Lo stabilisce una convenzione quadro tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Dipartimento di scienze della vita dell'Università degli studi di Trieste che prevede la possibilità di svolgere tirocini sia di tipo formativo e di orientamento che di tipo professionale per l'iscrizione all'albo degli psicologi. I tirocinanti dovranno essere laureati in scienze e tecniche psicologiche o in psicologia. L'attività di tirocinio potrà essere realizzata presso le cinque strutture stabili inferiori al servizio dell'Area istruzione, formazione e ricerca della Regione, dove viene garantita la presenza di personale con le caratteristiche richieste per il ruolo di tutor. Le professionalità e le competenze degli psicologi regionali saranno trasferite a giovani laureati che in futuro presumibilmente opereranno sul territorio della nostra regione, dando ulteriore valore, in particolare, all'esperienza maturata dai tirocinanti in materia di psicologia scolastica e di orientamento. ARC/SSA/ep